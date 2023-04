Gianni Agnelli? "Fate vedere questo Tarzan": rivelazione a luci rosse sull'avvocato

21 aprile 2023 a

a

a

Marina Cicogna ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, nel corso della quale ha anche svelato diversi aneddoti su persone famose che ha frequentato durante i suoi anni d’oro. Descritta come l’aristocratica ribelle chic, la Cicogna ha parlato di Gianni Agnelli e di Anita Ekberg. “A casa sua proiettava ogni sera un film, ma è raro che lo vedesse fino alla fine. Si annoiava facilmente”, ha dichiarato la Cicogna.

"Voleva diventare Gianni Agnelli, ma... a cosa si è ridotto": chi umilia Carlo De Benedetti

“Ebbi un flirt con Lex Barker, il Tarzan del cinema - ha aggiunto - Gianni entrò in camera con una torcia per vedere se era così bello: alzò il lenzuolo e disse, mi fate vedere questo Tarzan? In effetti non è così male, disse. Con Anita ebbe una relazione, direi relativamente importante”. Parlando invece di Alain Delon, ha spiegato come è nato il loro flirt: “A Megève lasciò sotto la porta di una stanza d’hotel che condividevo con Ljuba Rizzoli, bellissima, un biglietto: ti aspetto nella camera 104. Mancava il destinatario. Strappai il biglietto dalle mani di Ljuba e mi precipitai io”.

"Padre di troppi, padrone di...": Juve, chi fa a pezzi Andrea Agnelli

“Ero la ragazzina invaghita di un mito - ha ammesso - galleggiai sospesa in un’altra dimensione per qualche settimana. Florinda Bolkan? La conobbi a Parigi a casa di Elsa Martinelli e Willy Rizzo. Lei era appena tornata da una vacanza a casa Kennedy. La trovavo molto speciale, solare, libera, disinibita, fisico asciutto, sorriso infantile, aspetto un po’ androgino. Era stata executive hostess della compagnia aerea Varig, accompagnava i passeggeri più famosi. Ci siamo conosciute poco a poco”.