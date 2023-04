Ballando con le Stelle, chi è la prima concorrente

20 aprile 2023 a

Sarebbero già in corso i preparativi per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, il talent condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Stando a un'indiscrezione riportata dal settimanale Oggi, una dei concorrenti futuri sarà Francesca Barra. Pare che la giornalista e scrittrice, moglie del noto attore Claudia Santamaria, abbia accettato l’invito della conduttrice a partecipare alla prossima edizione del programma.

Secondo Oggi, la Carlucci “ha già scelto la giornalista come concorrente”. Il magazine dà infatti l’operazione per sicura. La Barra è nata a Policoro, in provincia di Matera, il 24 settembre 1978. Laureata in Scienze della Comunicazione all’università LUMSA di Roma, ha sempre mostrato una spiccata passione per il giornalismo. Numerose le esperienze che l’hanno vista protagonista negli anni in qualità di conduttrice, opinionista e ospite d’eccezione in trasmissioni come La vita in diretta, Matrix e Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco.

Negli anni ha lavorato anche in radio e non solo. Perché ha trovato il tempo per dedicarsi pure alla scrittura, altra sua grande passione. La Barra ha conosciuto l’attuale marito nel 2017, reduce da un matrimonio durato per ben 10 anni con Marcello Molfino, dal quale ha avuto tre figli. Ad oggi Claudio e Francesca si sono già sposati due volte: la prima nel novembre 2017 a Las Vegas, la seconda otto mesi dopo a Policoro, luogo in cui da adolescenti hanno avuto un flirt.