Bertolucci stronca Panatta: "Palla al piede", gelo in tv

Adriano Panatta e Paolo Bertolucci hanno fatto sognare il pubblico durante la semifinale di ‘Ballando con le stelle’, dimostrando che la loro simpatia e intesa fuori dal campo sono pari a quella sui campi da tennis. Tra battute e risate, l’ex tennista romano non ha perso occasione per scherzare sul suo passato sportivo: "Se avessi giocato con un altro avrei vinto 10 volte di più”, le sue parole. Bertolucci ha replicato senza esitazione: "Con questa palla al piede ho vinto, pensate quanto ero forte", suscitando applausi e sorrisi dagli spettatori.

Il ricordo di Nicola Pietrangeli ha reso il momento ancora più emozionante. Con gli occhi lucidi, Panatta ha sottolineato: "Gli volevamo davvero molto bene”. Mentre Bertolucci ha aggiunto con un sorriso: "Anche se meno male che non ci ha visto stasera". Il legame con il grande campione del passato ha dato profondità alla serata, bilanciando l’umorismo con la commozione. Il tennis italiano attuale non è stato trascurato: Bertolucci ha sintetizzato il talento emergente con parole semplici e forti: "Sinner è un fenomeno". Panatta ha rincarato la dose: "Non credo che Jannik sia umano, viene da un altro pianeta, un'altra costellazione, non è normale quello che fa". La conferma di Bertolucci è arrivata immediata: "Assolutamente, condivido in pieno", mostrando quanto l’ammirazione per Jannik Sinner sia condivisa da entrambi.