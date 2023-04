Arianna Meloni, l'attacco di Natangelo: "Vignetta? L'ha pubblicata il premier"

22 aprile 2023 a

Natangelo, autore della vignetta pubblicata sul Fatto Quotidiano che ritrae Arianna Meloni a letto con un uomo di colore, non sembra essere stato colpito dalle critiche. Anzi. "La mia vignetta? Rispetto alla dichiarazione del ministro Lollobrigida sulla sostituzione etnica in atto, è niente”, ha detto in un'intervista ad Accordi&Disaccordi, il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi.

Per difendere Natangelo, questa roba: "Grazie neg***i di m***". Fatto, che scifo

"È già successo in passato che dei politici attivassero la cosiddetta ‘shitstorm’ facendo partire sui social le loro truppe cammellate che cominciano ad attaccare in modo massiccio", ha aggiunto il vignettista. Che poi ha addossato parte della responsabilità a Giorgia Meloni: "In questo caso è stata direttamente lei, il presidente del Consiglio, usando le sue pagine social, dove ha tre milioni di follower, a pubblicare direttamente la vignetta che non voleva fosse pubblicata dal giornale. È stata lei per prima a pubblicarla".

Secondo Natangelo, comunque, la sua colpa non esisterebbe di fronte alla dichiarazione del ministro Lollobrigida: "La cosa incredibile è che molto spesso ti trovi a dover fare battaglie di difesa della libertà su delle vignette che sono riuscite, ma che scherzano su un tema che, rispetto alla dichiarazione del ministro Lollobrigida, sono un niente". E infine: "Sono riusciti a far parlare della vignetta pur di nascondere un ministro dell’Agricoltura, che non dovrebbe neanche parlare di nascite”.