Heidi Klum, si presenta in perizoma a 50 anni: roba da censura

22 aprile 2023 a

A cinquant'anni la ex top model Heidi Klum si è presentata così in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Con un micro vestitino color oro con una profondissima scollatura sulla schiena e una sorta di perizoma-collana in bella evidenza. Inoltre la modella e showgirl di origine tedesca indossava anche un paio di stivali neri altissimi e col tacco dodici.

La ex modella è sempre meravigliosa e ha un fisico statuario da far invidia alle colleghe ben più giovani. E soprattutto le piace ancora mettersi in mostra tanto che in questo filmato si fa riprendere da qualcuno mentre di schiena balla e muove il suo lato b da urlo. Immagini da censura.

In una recente intervista, a chi le chiedeva se poteva pensare a un altro - e quinto figlio - la ex top model che dal 2019 è sposata con Tom Kaulitz, 33 anni, membro insieme al gemello Bill della band Tokio Hotel, che nel caso diventerebbe papà per la prima volta: "Non è una cosa da prendere alla leggera", ha premesso Heidi Klum. "Lo so bene. Però è passato un po’ di tempo dalla mia ultima gravidanza, quindi perché no".