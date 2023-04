Ilary Blasi, Bastian gioca con la figlia: Totti sarà furibondo?

22 aprile 2023 a

Ilary Blasi si gode questo nuovo percorso della sua vita. La conduttrice dell'Isola dei Famosi si è messa alle spalle la separazione con Francesco Totti e si gode la storia con Bastian Muller. Impegnatissima in tv con il nuovo reality, la Blasi è comunque una mamma molto attenta. E di fatto negli ultimi tempi ha voluto sempre più che Bastian fosse parte integrante della famiglia. Con l'uscita di scena da casa Balsi di Totti, la piccola Isabel ha forse perso un punto di riferimento nella vita di tutti i giorni.

E così, come mostrano alcuni video sui social, Bastian fa le prove generali da "papà". Di certo non vorrà sostituire il Pupone, ma ha in mente di essere una presenza più solida e costante al fisanco della figlia di Ilary Blasi. E infatti il video che in queste ore spopola sui social, vede Bastian impegnato a giocare con la piccola di casa Blasi.

In passato, secondo alcune indiscrezioni, Francesco Totti avrebbe fortemente criticato questo protagonismo di Bastian e avrebbe chiesto a Ilary di lasciarlo fuori dalla vita delle sue figlie. Ma a quanto pare le cose non stanno andando così e questo quadretto familiare di Bastian con Isabel e con Ilary non avrà certo fatto piacere all'ex capitano della Roma.