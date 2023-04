Maria De Filippi, bufera su Amici: "Puntata tagliata, cosa manca"

Dietro le quinte

23 aprile 2023 a

a

a

Sono sparite tre esibizioni. Giallo e mistero ad Amici di Maria De Filippi. A quanto pare nella puntata di andata in onda sabato 22 aprile, sarebbero state tagliate le tre performance dei ragazzi destinati allo scontro finale per l'eliminazione. Le classiche prove che servono per "convincere" i giudici. A rivelare quanto accaduto è "Amici News2 che di fatto sta cercando di capire cosa possa essere accaduto nella messa in onda dell'ultima puntata di ieri sera.

Come è noto Ramon, Cricca e Mattia sono finiti nella tagliola dell'eliminazione. Ma prima dell'atto finale a tutti i concorrenti a rischio viene data la possibilità di mettere in difficoltà i giudici con una esibizione secca. Ma a quanto pare questa volta qualcosa è andato nel verso storto e si è subito passati al verdetto sull'eliminazione. I più attenti telespettatori e fan del programma di Maria De Filippi hanno notato questa variazione e sui social la cosa è stata segnalata subito.

"Stendiamo un velo pietoso": valanga di veleno su Rudy Zerbi, gelo ad Amici

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un errore oppure di un preciso cambiamento della scaletta del programma. Ma questo episodio di fatto aumenta la rabbia dei fan di Ramon che avrebbero preferito veder fuori dalla scuola Cricca. E il tormentone social sul cantante è diventato virale: "Non ce ne libereremo più...".