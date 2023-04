Antonella Clerici sconvolge il pubblico: "Vetro rotto"

24 aprile 2023 a

"Oggi hanno tentato di rubargli la macchina, dico una verità, e quindi è dovuto andare a fare la denuncia". Esordisce così Antonella Clerici nella puntata di lunedì 24 aprile di È sempre mezzogiorno. Su Rai 1 non è infatti passata inosservata l’assenza di Lorenzo Biagiarelli. Da qui la precisazione della padrona di casa che ha poi aggiunto che Lorenzo prima o poi sarebbe arrivato.

Ed ecco che proprio sul finire della prima ricetta Lorenzo ha fatto il suo ingresso spiegando: "Mi hanno spaccato il vetro della macchina". La paura non è mancata. La Clerici inizialmente pensava che il ragazzo avesse avuto un incidente: "Ho sentito macchina e ho pensato subito avrà fatto un incidente". Nulla però di grave.

Lo stesso Biagiarelli ha ironizzato sul fatto che la città ormai sembra Gotham City e che lui è abituato a lasciare la macchina fuori perché non ha il garage ma che, proprio perché la lascia fuori, non c’è niente dentro da rubare. Così, in seguito alle pratiche della denuncia, Lorenzo dovrà fare riparare l’auto con la quale, intanto, è arrivato oggi in trasmissione con la plastica sul finestrino. L'unica soluzione temporanea per permettergli di guidare in attesa di portarla ad aggiustare.