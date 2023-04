Chiara Capitta, "etero?": la risposta virale della figlia della Cuccarini

26 aprile 2023 a

a

a

"Sei etero?", "Ti sei mai innamorata o sei mai uscita con una ragazza?", "Hai mai provato sentimenti per una persona del tuo stesso sesso?": Chiara Capitta, la figlia 22enne di Lorella Cuccarini, ha risposto alle domande dei suoi seguaci su Instagram. E alcune di queste riguardavano i suoi orientamenti sessuali.

"Vederla sorridere...": Maria De Filippi, il dramma e le parole di Emanuel Lo

La Capitta però non si è tirata indietro. Anzi, ha deciso di fare chiarezza sull'argomento: "Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza", ha scritto. La ragazza, insomma, ha chiarito che per lei contano i sentimenti più di qualsiasi altra cosa. Chiara è una dei quattro figli della Cuccarini e del marito Silvio Testi Capitta. È nata il 2 maggio 2000 e nella vita fa la calciatrice nella Roma Femminile.

"Ecco tutta la verità su Giorgia". Amici, la bomba-gelosia: ora è tutto chiaro

Da piccola - come riporta Leggo - ha frequentato la St. George’s British International School di Roma, dove ha imparato a parlare in inglese. Nel 2019 si è iscritta in Business administration alla European School of Economics. Oltre a giocare a calcio, la Capitta lavora come social media manager e ha fondato una sua agenzia che si occupa di digital strategy e brand identity.