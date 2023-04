Luciano Ligabue al concertone del 1° maggio? Un pesante sospetto politico

29 aprile 2023 a

a

a

Manca pochissimo al concerto del Primo Maggio. E al concertone in piazza San Giovanni a Roma ecco tornare Luciano Ligabue, a distanza da 17 anni dalla sua ultima apparizione su quel palco. E chi c'era al governo, all'epoca? Presto detto: Silvio Berlusconi.

E insomma, come nota Il Secolo d'Italia, non è poi così peregrino scorgere un significato politico nella scelta di Ligabue, uno che la sua fede politica non la ha mai nascosta. Si pensi anche al fatto che nel 2004, Romano Prodi come colonna sonora per la sua candidatura alle elezioni scelse Una vita da mediano, uno dei brani più famosi del rocker di Correggio.

Video su questo argomento Ligabue ha il Covid, rinviati i concerti di Parigi e Londra

Al Corriere della Sera, Ligabue ha spiegato perché torna al Concertone: "Il Primo maggio resta sempre la festa di tutti i lavoratori e come tale è sempre una delle mie preferite. E se faccio fatica a chiamare lavoro lo scrivere canzoni e cantarle su un palco, è pur sempre vero che nei miei anni fra i venti e trenta, di lavori veri ne ho fatti parecchi e magari la mia passione per questa festa si è formata proprio lì. Detto questo, le canzoni e i loro autori non possono risolvere problemi così complessi ma un atto di presenza è pur sempre qualcosa", ha concluso Ligabue. Dal palco parlerà anche di politica? Non ci resta che aspettare...