Canalis-Corvaglia, "un uomo dietro la rottura": ecco il clamoroso nome

Sulla rottura tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, le due ex veline ed ex legatissime amiche, si è letto e scritto di tutto. Dopo il tiggì satirico di Canale 5 erano amiche per la pelle, amiche vere, poi qualcosa si è rotto. Ma nessuna delle due ha mai rivelato che cosa sia accaduto, pur confermando il fatto che i loro rapporti, oggi, siano inesistenti.

Recentemente la Corvaglia, in un'intervista al Corriere della Sera, ha spiegato che non rivelerà mai quanto accaduto, pur spiegando che si è trattato di un qualcosa a suo giudizio di "troppo grave". Parole che hanno ovviamente riscatenato le illazioni, le ipotesi, il gossip.

E ora, a piombare nella vicenda, ecco Mowmag, che ha pubblicato un articolo in cui offre una clamorosa ricostruzione circa la rottura tra Corvaglia e Canalis. Una versione ovviamente non confermata da nessuno, insomma da maneggiare con cautela. Ma assolutamente esplosiva: dietro l'allontanamento, ci sarebbe un uomo.

"Un argomento su cui preferisce non fare chiarezza, dicendo e non dicendo, ma su cui si sofferma anche una fonte esperta di gossip, con cui entriamo in contatto, e che spiffera (per mezzo di alcuni messaggi) il motivo shock della rottura - si legge su Mowmag -. A quanto pare, dietro la lite non si nasconderebbero motivi economici, come finora sospettato, ma affari di letto! La clamorosa indiscrezione, infatti, tira in ballo Stef Burns (ex marito della Corvaglia) con cui Elisabetta avrebbe avuto una lunga liason (durata mesi). Un flirt sempre negato e poi venuto a galla dalla confessione di lui (e di cui amici e familiari sono a conoscenza) che avrebbe minato in maniera irreversibile il rapporto delle ex amiche. Altro che perdono!", conclude Mowmag. Come detto, una vera e propria bomba.