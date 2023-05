Che tempo che fa, Fazio sgancia la bomba: "Ovunque sarò..."

01 maggio 2023 a

Fabio Fazio alla fine sgancia una vera e propria bomba in diretta a Che tempo che fa. Il conduttore nelle ultime settimane era stato al centro di alcune indiscrezioni che lo davano in partenza dalla Rai nella prossima stagione che televisiva che si aprirà dopo l’estate. In un primo momento, secondo alcune voci riportaste da Tv blog, Fazio era stato accostato a Canale 9, salvo poi poi smentire il tutto affermando di restare in viale Mazzini. Ma nel corso dell’ultima puntata andata in onda ieri sera, domenica 30 aprile, il conduttore, chiacchierando con Ficarra e Picone si è lasciato sfuggire una frase clamorosa che apre scenari nuovi sul suo futuro.

I due attori hanno infatti accennato alla preparazione di un film in vista nel Natale 2023. Un classico per Ficarra e Picone che spesso si ripresentano al cinema con un fil proprio durante il periodo delle Feste. E così Ficarra non c’ha pensato su due volte e ha affermato: “Allora Fabio possiamo già prenotarci per dicembre per presentare il nostro nuovo film e vinte qui da te?”. Fazio ha atteso qualche istante e poi ha sganciato la bomba che ha stupito il pubblico: “Guarda non so dove saremo il prossimo anno, ma ti assicuro una cosa, ovunque sarò presenterò il vostro film”. Insomma non è più così certa la permanenza di Fazio in Rai e sentirlo dalla sua bocca cambia del tutto il quadro della Rai dei prossimi mesi. Bisognerà ancora attendere qualche settimana per capire quale possa essere davvero il futuro di Fazio, ma di certo questa frase sussurrata a Ficarra ha già fatto drizzare tutte le antenne di viale Mazzini…