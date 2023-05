Concertone, “su quel palco…”: il dettaglio sconvolgente

01 maggio 2023 a

a

a

I big come Ligabue, Lazza, Emma e Gabbani sono tutti stati inseriti dopo le 20 in scaletta. Di conseguenza il concertone del Primo maggio è stato caratterizzato per l’intero pomeriggio da artisti poco conosciuti, per non dire che non lo sono per nulla. Per tanti di questi ragazzi si tratta di un’occasione per mettere in vetrina la propria musica, ma al tempo stesso non mancano le solite critiche social.

"Ma chi ca*** è?". Concertone, esplode la rivolta: imbarazzo per Ambra

Molti telespettatori si stanno lamentando del fatto che la diretta televisiva su Rai3 è poco affascinante, dato che il pubblico generalista non conosce quasi nessuno dei cantanti che stanno salendo sul palco. Tra Mille, Etta, Mannini e via discorrendo, sono davvero tanti gli artisti che in molti non avevano mai sentito nominare. “Se ho capito bene vanno al concertone tutti quelli scartati dalle feste di quartiere”, ha ironizzato un utente su Twitter. “Quest’anno il budget del concertone era di 10 euro”, ha scherzato un altro.

"In prima fila al concertone...". Rovinosi sospetti sulla Rai: occhio alla foto | Guarda

C’è anche chi si sente vecchio davanti a questi ragazzi nuovi che cantano: “Guardo il concertone e mi sento una boomer che non conosce questi tizi che cantano”. E ancora: “Il concertoone dalle 15 alle 18 è caratterizzato da una sola frase: ‘Ma chi ca*** è?’”. Al di là delle critiche, che per lo più sono in tono ironico, è ovvio che il livello degli artisti del concertone non può essere sempre lo stesso.