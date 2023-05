Fiorello travolto dalle critiche crolla: "Vi devo chiedere scusa"

02 maggio 2023 a

a

a

Tra una risata e l'altra a Viva Rai2, Fiorello, a fine puntata, si fa più serio: "Ora parliamo di alimentazione", dice rivolgendosi a Fabrizio Biggio e a Mauro Casciari: "Questo è un tasto dolente, sono stato criticato tantissimo quando ho parlato di carne sintetica". Il conduttore, infatti, aveva affermato - non senza ironia - di preferire "una bella fiorentina". Una battuta che aveva poi scatenato una serie di polemiche. Quindi oggi 2 maggio Fiorello chiarisce: "Con la carne sintetica si eviterebbe in futuro di uccidere animali, non ci sarebbero più gli allevamenti intensivi e via dicendo. Io vi do ragione".

"E poi i ragazzi finiscono dallo psicologo": la pubblicità che sconvolge Walter Nudo | Guarda

Poi però torna a scherzare con Biggio, che ieri è stato protagonista con Ambra del Concertone del Primo maggio: "Ho ricevuto delle critiche fortissime, credo da quelli della Lazio come te". Poi di nuovo si fa serio: "Si può cambiare idea e chiedere scusa". E ancora: "Certo non si può far tutto dall’oggi al domani e soprattutto dobbiamo sapere cosa mangiamo […] Ognuno faccia quello che crede".

Nella puntata di Viva Rai2 c'era anche Ambra Angiolini - che Fiorello ha definito "pazzesca" - reduce appunto dal Concertone. Quindi il conduttore siciliano ha deciso di allestire in via Asiago il concerto del 2 maggio.