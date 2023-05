Belen Rodriguez, lo schiaffo di De Martino: "Qual è il mio sogno"

03 maggio 2023 a

a

a

Stefano De Martino si è raccontato a tutto campo al settimanale Oggi, che lo ha messo sulla copertina dell’ultimo numero. Tra i vari argomenti affrontati, una dichiarazione in particolare ha stupito: sogna camere da letto separate con Belen Rodriguez. “Io la sera a letto crollo, lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane. Mi tocca addormentarmi con la tv accesa”, ha confidato De Martino.

"Regala dal suo ventre...": Belen Rodriguez, messaggio misterioso e tam-tam impazzito

A proposito del ritorno con Belen ha svelato un piccolo aneddoto: “Ogni volta che ci siamo lasciati perdevo la fede nuziale: ora ne ho tre”. E ha anche una bambina in più a cui badare, dato che la showgirl ha avuto una figlia da Antonino Spinalbese: “Per lei sono uno zio, un padre ce l’ha e non ho mai pensato di sostituirlo. È difficile tenere insieme una famiglia, ma Belen e io ci siamo sempre l’uno per l’altra. Questo vuol dire amare: esserci”.

"Prendete appunti". Belen torna alla Iene e comincia così: chi fulmina

“Sono meglio come ex che come compagno, starmi accanto no è facile”, ha dichiarato De Martino, che si sente un uomo in costante cambiamento: “Vorrei togliermi tutti i tatuaggi, sono il marchio di una vita fa”. Parlando invece di momenti difficili, uno dei peggiori è stato quando è stato travolto dal successo: “A riportarmi coi piedi per terra è stata Maria De Filippi. Io facevo il galletto, lei mi guardava e diceva: ‘Sei un pirla’”.