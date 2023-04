Belen torna alle Iene: "Prendete appunti", chi fulmina

Roberto Tortora 19 aprile 2023 a

a

a

Arieccola (direbbero i romani)! Dopo una settimana d’assenza, Belen Rodriguez è tornata al timone de Le Iene. Il Covid aveva catturato anche la showgirl argentina, costretta ad abbandonare gli studi di Italia 1 e a lasciare i comando delle operazioni ai comici Nathan Kiboba, Eleazaro Rossi e Max Angioni. Nonostante le sue condizioni di salute fossero palesi, il gossip su di lei, sul suo malessere interiore e su sue presunte liti con De Martino è esploso, anzi deflagrato.

"Adesso Stefano...": la pugnalata più dura per Belen, gira una strana voce

Al suo ritorno in prima serata, Belen ha voluto subito mettere in chiaro le cose, con un’entrata in scena trionfale che ha seguito la performance degli Articolo 31. Queste le parole di Belen: "Prendete appunti: non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale. Ma, la settimana scorsa ho saltato Le Iene perché avevo il Covid. Ma, tranquilli, che per tutto il resto c’è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere".

Si spoglia in casa. E pubblica tutto: le foto pazzesche di Belen Rodriguez | Guarda

Semplice, chiara, diretta: Belen non fa prigionieri e ha subito dimostrato tutto il fastidio per insinuazioni che non avevano senso di esistere. Anche se i dubbi aumentavano, perché non era la prima volta che l’argentina si assentava dal programma di Davide Parenti e in passato non erano state fornite nemmeno le spiegazioni chiare di questa occasione. Nessun mistero, dunque, la moglie di Stefano De Martino aveva semplicemente contratto il coronavirus: nessun terzo figlio per la Rodriguez e nessuna crisi con il conduttore di Bar Stella, con il quale la storia sembrerebbe procedere a gonfie vele.