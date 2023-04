Belen Rodriguez, parole misteriose e tam-tam impazzito: "Regala dal suo ventre..."

20 aprile 2023 a

È bastata una storia su Instagram un po’ criptica per finire su tutti i siti di gossip. È il potere di Belen Rodriguez, che è sempre uno dei personaggi più seguiti e quindi discussi dei social e del web in generale. La showgirl ha postato una frase “misteriosa” che ha scatenato tutta una serie di rumors, più o meno improbabili.

Dopo aver smentito le voci che la riguardavano nella scorsa puntata de Le Iene, Belen ha pubblicato una foto in cui si vedono i vari cicli lunari e a corredo ha scritto quanto segue: “Luna piena. Luna innamorata. Luna in attesa. Regala dal suo ventre altre Lune sorridenti per noi”. Il primo pensiero di gran parte dei followers è che la showgirl argentina sia di nuovo incinta. C’è però anche chi ritiene la story su Instagram sia un velato riferimento a un periodo non del tutto sereno con Stefano De Martino.

Tralasciando invece i pensieri negativi, ci sono molti utenti che pensano che le parole siano una dedica alla figlia Luna Mari. Magari la showgirl argentina è stata assalita da un momento di nostalgia, dovuto al fatto che quando è stata pubblicata la story la piccolina era con il padre, Antonino Spinalbese. In ogni caso il “mistero” non verrà svelato, dato che Belen è sempre molto attenta alla sua privacy.