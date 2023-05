Ilary Blasi, la frase di Luxuria spiega tutto: "Bastian al posto di Totti"

Roberto Tortora 04 maggio 2023 a

Non c’è solo Enrico Papi ad animare il salotto de L’Isola dei Famosi in veste di opinionista. Con lui anche la brillante Vladimir Luxuria che si è raccontata in un’intervista per Casa Chi, la rivista di Alfonso Signorini. Un’occasione per smentire le presunte liti sia tra Papi e la Blasi sia tra quest’ultima ed il suo inviato in Honduras, Alvin: “Non era vero e anche Enrico Papi… è così straripante”. Vladimir conferma di avere un buon rapporto con il suo pari in studio e tra lui e la conduttrice. Una conferma, dopo quella giunta in prima persona a Striscia La Notizia con la consegna a Papi del Tapiro d’Oro. Quando poi si insinua a Luxuria che Papi poteva essere sostituito da Bastian, il compagno attuale di Ilary Blasi, ecco la frecciatina dell’ex-parlamentare: “No, quello è stato Totti, che è stato sostituito da Bastian”.

L’opinionista de L’Isola dei Famosi non si tira indietro e fa anche lei dell’ironia, in quanto la stessa Ilary è la prima a riderci su. L’artista transgender si è soffermata, poi, a giudicare i concorrenti del reality, in particolare Nathalie Caldonazzo, l’ultima compagna di Massimo Troisi: “Negli ultimi giorni ho visto una Nathalie molto moscia. Spero che il fatto che sia stata portata sull’isola di Sant’Elena da sola possa darle la forza, perché la vedo molto fragile. Quindi vediamo se riesce a sopravvivere. Io non ho nulla di personale. Mi dispiace che sia così suscettibile ai commenti di un’opinionista”. L’artista transgender ritiene la Caldonazzo un personaggio molto forte. Sa che il pubblico non deve annoiarsi guardando il reality e di sicuro la naufraga era riuscita a mettere del pepe in Honduras con le sue litigate.

Ricorda di averla difesa all’inizio, ma anche di aver criticato un suo atteggiamento. Una parola, poi, anche su Asia Argento, in visita per una notte: “Lei ha accettato, perché c’è la sorella e ha accettato di stare solo una notte, perché credo che non voglia fare L’Isola”. Come molti telespettatori, l’opinionista crede che Asia si sia dimostrata una persona intelligente. Tanti si aspettavano che sarebbe arrivata nella Palapa a gamba tesa, andando contro Helena Prestes per difendere sua sorella Fiore. Invece, l’attrice ha rotto ogni aspettativa, criticando anche la sorella e facendo un discorso obiettivo. Infine, non poteva mancare una chiusa sul bacio tra Alessandro Cecchi Paone ed il suo fidanzato, Simone Antolini: “È stato un bacio bacio, non un bacio a stampo. In confronto Rosa Chemical e Fedez sono niente. Mi chiedo se la reazione sarebbe stata la stessa se a baciarsi in modo così appassionato fossero stati un uomo e una donna. Alessandro e Simone sono come una coppia qualsiasi. Andando avanti anche la televisione può dare il suo contributo”.