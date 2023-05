Ilary Blasi, la foto che fa impazzire tutti: il messaggio nascosto

Roberto Tortora 04 maggio 2023 a

a

a

Se non l’hai messo su Instagram, non lo hai vissuto per davvero. Un po' come ai vecchi tempi, in cui si diceva che se non lo racconti agli amici, è come non aver fatto nulla con la donna dei tuoi sogni. Stavolta, però, sono i social a comandare e non gli amichetti del bar e prontamente Ilary Blasi ha reso un fedele documento della sua vacanza a Marrakech durante il mega-ponte tra 25 aprile e 1 maggio. Un’occasione per festeggiare i suoi 42 anni insieme al compagno Bastian, in un viaggio incrociato con un suo compagno televisivo di mille avventure, cioè Nicola Savino, anche lui in vacanza nello stesso posto con la famiglia, per staccare una settimana da Deejay Chiama Italia e 100% Italia. A distanza di qualche giorno dal rientro, l’ex-signora Totti ha postato nuove foto della romantica vacanza marocchina.

Soggetto preferito degli scatti? Lei, ovviamente. Di Bastian non v’è traccia. Eccola, seduta su una roccia, in posa, mentre guarda il cielo: Ilary indossa una maglia rosa trasparente e dei pantaloni verdi. Nella sua semplicità è sempre molto sexy. Ma ad attirare l'attenzione dei follower è di certo la foto postata sul suo account. Immersa in una location d'eccezione con piscina, tende e piante, la conduttrice romana è super hot in costume intero nero.

"Ti prego, dammi una possibilità": l'appello disperato scuote Ilary Blasi

Pioggia di like sotto il post e, ovviamente, non mancano i commenti e i complimenti: “Fuoco e fiamme”, “La verità è che è bellissima!”, “Sei bellissima”, “Meravigliosa”, “Sempre gnocchissima e sexy”, “Brilla di luce propria”, e avanti così, in una pioggia di like infinita. Un momento utile per staccare anche dai dispiaceri coniugali dovuti al divorzio da Francesco Totti. L’ex-capitano della Roma, infatti, ha appena sfratta la famiglia di Ilary Blasi dal centro sportivo della Longarina. Totti ha ottenuto dal tribunale un’ordinanza che sarà esecutiva a partire dal 30 giugno, quando, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’ufficiale giudiziario intimerà alla società che fa capo a Silvia Blasi, una delle due sorelle di Ilary, di abbandonare la struttura.