Ilary Blasi, appello di Peracchi: "Ti prego, dammi una possibilità"

02 maggio 2023 a

Un appello senza precedenti scuote l'Isola dei Famosi e Ilary Blasi. Protagonista di questa richiesta improvvisa è Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne che vorrebbe partecipare al reality di Canale Cinque. In una recente intervista a Nuovo Tv, Peracchi ha dichiarato apertamente di vuole far parte del gruppo di "naufraghi" che si trova sull'Isola dei Famosi.

E lo ha fatto con parole pesanti rivolte proprio a Ilary Blasi per convincerla ad aprirgli le porte dell'Isola: "Ilary, dammi una possibilità! Sarebbe il mio posto, d’altronde vivo immerso nella natura. Effettivamente è da un po' che non vado in tv. Ho trovato il mio equilibrio con i social e sto lavorando molto bene.

Sinceramente non mi manca la televisione, ovvio, sarei ipocrita a dire il contrario e quindi se dovesse capitare di tornare in tv sarebbe per me anche una pubblicità per quanto riguarda il mio settore primario che è il fitness. Mi vedrei bene in Honduras anche nella Playa natura delle prime edizioni mi sentirei a mio agio". Poi lo stesso Peracchi ha aggiunto: "Mi farebbe piacere partecipare a un reality show anche perché siccome sono una persona molto dinamica, attiva e sveglia non lo renderei noioso come il Grande Fratello Vip 7, che sembra di stare a messa. E poi mi farei conoscere per quello che sono, sia nel bene che nel male".