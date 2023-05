Fiorello ridicolizza Luigi Di Maio: ecco la "festa-scudetto" all'alba

05 maggio 2023 a

"Napoli, Napoli, Napoli, Napoli", canta in coro Fiorello durante la puntata di oggi 5 maggio di Viva Rai2, su Rai 2, all'indomani della vittoria dello scudetto del Napoli dopo 33 anni. "Il Napoli merita. Oggi è il 5 maggio", prosegue il conduttore. E a VivaRai2 si festeggia infatti questo straordinario evento con un omaggio molto speciale a Napoli.

Fuori dallo studio, sventola poi il cartonato di Luigi Di Maio, diventato ormai un cult della trasmissione, che ritrae l'ex ministro degli Esteri mentre "vola" come nel film Dirty dancing.

Oggi è il #5Maggio e a #VivaRai2 si festeggia #Napul3 con un omaggio molto speciale a Napoli e a @sscnapoli pic.twitter.com/ULbjux6c4L — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) May 5, 2023

Tre giorni fa, sempre durante la diretta, Fiorello aveva trovato il numero nella rubrica del suo Iphone di Di Maio, e aveva provato a chiamarlo. Il telefono aveva quindi cominciato a squillare. Il conduttore e Biggio erano in trepida attesa. Ma niente. Nessuna risposta. Così, dopo qualche squillo lo showman aveva ironizzato: "Sarà nel Golfo, nel Golfo non prende. Ultimo squillo e poi chiudo". Ma niente, Di Maio non ha mai risposto e allora Fiorello aveva concluso: "Basta, magari richiama. Luigiii...".

