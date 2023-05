Asia Argento vuota il sacco all'Isola: "Lo ho baciato fuori dal set"

05 maggio 2023 a

Asia Argento, ospite a L'Isola dei famosi, per fare una sorpresa alla sorella Fiore Argento, si è confessata apertamente in una specie di intervista condotta, per divertimento, da Mazzoli e Noise, che le hanno chiesto di tutto, dalla sua carriera alla sua vita privata. E lei non si è tirata indietro. Anzi, ha addirttura rivelato di aver baciato Vin Diesel.

"Non so come fate. Non si dorme, non si mangia. Io non ho dormito niente, un mal di schiena… La sabbia nel sedere… Non mi hanno morsicato, l’unica cosa", ha detto riferendosi alla sua esperienza sull'isola come naufraga temporanea. Poi Noise le ha chiesto: "Senti, noi sappiamo che hai fatto una miriade di film. Ma è vero che è successo a ‘pingonate’ con Vin Diesel? Ti ha pugnalato di carne?". Asia all'inizio ha minimizzato: "No, eravamo solo amici", poi però ha detto la verità sull'attore americano con cui ha lavorato al film XxX e con il quale c'è stato un bacio molto appassionato.

"Sta chiudendo gli occhi… Due lingue sì, dai! Fuori dalla scena". Alla fine, quindi, l'attrice ha confessato: "Ma no, nella scena! Vabbè, ma sì… Però…". E lì si è fermata anche perché è stata richiamata per salutare la sorella in previsione del suo ritorno a casa.