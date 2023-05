Praja, Papeete, The Beach, Doride, MOLO, FAM, DV Connection... Gran Tour nel divertimento italiano

04 maggio 2023 a

a

a

Ci siamo immaginati l’estate ideale di ognuno di voi. Da chi predilige il ritmo dei dj più bravi al mondo a chi non può vivere senza un concerto ed ha come dimensione prediletta il palco, fino chi preferisce semplicemente oziare in spiaggia, magari godendosi un grande tramonto in luoghi da favola. Da Nord a Sud, con gli amici o in famiglia, il nostro Gran Tour del divertimento Tricolore passa al setaccio ristoranti con musica, club, beach party e non solo... all’insegna della qualità e dell’eccellenza. Con un occhio di riguardo sia a nuovi locali, sia a situazioni consolidate.

Prima di partire però, è giusto concedersi un momento di relax, magari a Gardacqua, a Garda (VR), grande centro immerso nel verde con piscine conosciuto per il suo approccio globale al benessere. I trattamenti sono amati da un pubblico anche internazionale, che frequenta il Garda e prima e dopo massaggi e saune ci si può rifocillare al bistrò gourmet della struttura.

E adesso, sereni e riposati, partiamo dalle discoteche, le regine della notte. Eccoci quindi alla Praja di Gallipoli (Lecce), che grazie a Musicaeparole da anni ormai fa ballare nottambuli di ogni latitudine. È gestita da Musicaeparole e, durante i mesi di luglio ed agosto, è aperta ogni sera. Sarebbe abbastanza, visto che l'offerta è vasta: dai grandi dj internazionali ai concerti dei rapper come Gemitaiz (il 25/7 per il Sottosopra Fest), passando per artisti come Rosa Chemical e Miles, sul palco il 21 luglio sempre per lo stesso festival. Ma non finisce qui. Il 12 agosto ecco la voce di Mara Sattei. La Praja apre il 17 giugno e durante la stagione propone anche party pomeridiani, pensati per godersi il sole che tramonta sulla spiaggia di Baia Verde, una delle più belle del Salento, ovvero del mondo.

In Lombardia, ecco #Costez, la grande discoteca di Telgate (BG) ogni venerdì e sabato apre le porte ai suoi clienti fino all'alba con i migliori dj e performer in circolazione. Guidato da Paolo e Francesco Battaglia, il team del #Costez è sempre all'altezza, curando ogni dettaglio degli show e dei dj set. Una notte al #Costez significa vivere il meglio della vita notturna, grazie a party come Vida Loca e Una Mas.

Da menzionare anche il MOLO, a Brescia, la discoteca all'aperto più famosa della città e non solo. Non ha nulla da invidiare al suo "cugino" Circus, gestito dallo stesso team. Propone un'ampia varietà di serate, una dietro l'altra, per un divertimento che non conosce fine. Rinnovata di recente, la discoteca si è guadagnata il favore di un pubblico giovane e adulto allo stesso tempo. Antonio Gregori e la sua squadra si concentrano infatti sulla qualità e non deludono mai le aspettative. Lo stesso staff, a Soncino (CR) gestisce anche il River, che inizia la sua Summerland l'8 giugno e propone una location d'eccezione, in cui non manca una splendida piscina immersa nel verde.

Chi invece cerca i beach party, non può che fare un salto sull'Adriatico, a Milano Marittima, la patria del Papeete Beach, che oltre vent'anni fa ha inventato questo tipo di feste, da vivere da zero a 99 anni. Papeete propone anche Sunset Rituals, un’occasione perfetta per rilassarsi tra amici e pranzi da leccarsi i baffi presso il rinomato ristorante La Pluma, dove la cucina romagnola viene rivisitata in chiave moderna. Poi, quando cala il sole, il sabato sera è tempo di gettarsi nella notte dei party di Villa Papeete, che promettono di lasciare ancora una volta un segno indelebile.

E sul Tirreno, all'ora del tramonto? La domenica all'esclusivo Doride Beach di Marina di Carrara (MS) è un appuntamento imperdibile, Sunset Aperitif. Un momento "up" da vivere sentendosi al centro della scena. Chi organizza, Saint Paul, dj ed artista di grande successo, ha voluto un party ad ingresso libero ma selezionto, ovvero ad alto tasso di stile stile. "C'è una vista mozzafiato, tra mare, sole ed isole. E' una situazione dedicata anche agli adulti, che spesso in discoteca non si divertono più", racconta.

Per quel che riguarda i ristoranti con musica, in cui vivere aperitivo, cena e dopocena, a Bergamo spicca Domus Drink Food Lab, che si trova all'interno di una delle ali del Palazzo Camozzi, edificio storico di grande fascino. Questo locale è ideale per un pranzo o una cena, ma è anche il luogo perfetto in cui sorseggiare un drink in un'atmosfera unica. I cocktail e i piatti proposti sono preparati con grande attenzione ai dettagli e la musica è sempre all'altezza della situazione.

Sulle sponde del Garda, all'uscita dell'autostrada A4 a Desenzano (BS), ecco poi il FAM, acronimo di Family, un posto ideale per assaporare un brunch o ballare con il dj set fino a notte fonda (la domenica spesso c'è lo staff di Studio Più) e godersi una vista panoramica mozzafiato. I fratelli Guidetti stanno facendo un lavoro eccellente e il panorama, da solo, è già un'esperienza emozionante.

DV Connection organizza poi eventi in tutta la Lombardia, tra cui il "venerdì Bollicine" alla Rosa Bianca di Zanica (BG). "E' un dinner show perfetto per chi vuole divertirsi senza pensieri", racconta l'organizzatore Damiano Vassalli. Ogni mercoledì ecco l'Aperitivo in vigna" alla Tenuta Celinate di Scanzorosciate (BG), un momento perfetto per vivere la natura, a metà settimana.

Dopo il debutto dello scorso anno e il successo crescente a Sharm, infine, al Domina Zagarella di Santa Flavia (Palermo) si conferma The Beach Luxury Club, hot spot in cui potersi rilassare sotto il sole (e la luna), dalla colazione all'after dinner, riapre il 26 maggio, mentre Zagarella riapre già il 6 maggio. Aperto anche agli ospiti che non soggiornano nella struttura, proprio come i nuovi campi di Padel, The Beach propone dinner show di livello internazionale, dj set e tanta musica. A bordo piscina e di fronte al mare. E' dura sognare qualcosa di più rilassante.