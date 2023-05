Fiorello, la confessione privata: "Qual è la mia grande paura"

06 maggio 2023 a

Rosario Fiorello è terrorizzato dall'aereo. Come si legge nell'ultimo numero di Gente, che ha dedicato un servizio alle paure di diversi personaggi vip, il conduttore di Viva Rai2, su Rai due, ha ammesso di avere paura di viaggiare ad alta quota. In particolare, lo showman ha confessato non senza ironia: "Io non ho paura di volare, ho paura di cadere!". Insomma, il problema non è il volo ma l'eventualità di precipitare a terra.

Del resto, la paura dell'aereo è molto comune. Più del 2,5 per cento della popolazione mondiale ne soffre anche se la probabilità che un aereo cada, 1 su 11 milioni, è molto inferiore a quella di avere un incidente in auto, 1 su 5000.

Tant'è. Se Fiorello ha paura di prendere un aereo perché soffre di aerofobia, Michelle Hunziker invece ha rivelato di avere la tripofobia, ovvero il terrore dei piccoli buchi. La stessa conduttrice di origine svizzera ha ammesso in una recente intervista: "Provo fastidio davanti a quelle superfici che presentano buchi piccoli e irregolari". Federica Pellegrini, incredibile a dirsi, ha invece il terrore del mare, la talassofobia. Evidentemente la campionessa di nuoto si sente al sicuro soltanto se si trova in piscina.

