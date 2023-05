Maria De Filippi, "vittoria già decisa": il caso travolge Mediaset

06 maggio 2023 a

Va in onda regolarmente, il Serale di Amici in programma sabato 6 maggio su Canale 5. Ma nel frattempo scoppia il caso Angelina Mango, figlia del grande cantante morto nel 2014, che secondo molti telespettatori sarebbe "favorita" dai media e spinta verso la vittoria. Maria De Filippi se l'è vista brutta ma i quattro allievi del talenta presumibilmente risultati positivi al Covid nei giorni scorsi (il condizionale è d'obbligo) si sono negativizzati in tempo, sia pure all'ultimo secondo utile. La puntata si sarebbe dovuta registrare giovedì scorso, ma il via libera dai tamponi è arrivato solo poche ore fa. Quindi registrazione all'ora di pranzo, "miracolo" dei montatori e messa in onda come da palinsesto in prima serata.

Ricapitoliamo: nei giorni scorsi viene annunciato il focolaio di coronavirus tra i concorrenti. Top secret i nomi dei positivi, ma dalle immagini provenienti dalla casetta la deduzione è semplice: Isobel, Angelina, Mattia e Aaron da una parte, Wax e Maddalena separati dal resto del gruppo e unici negativi. Alla fine, questa sera si sfideranno regolarmente per accedere alla finalissima: Aaron e Isobel per la squadra Zerbi/Celentano, Angelina e Maddalena per la squadra Cuccarini/Emanuel Lo e Wax e Mattia per la squadra Arisa/Todaro, davanti ai severissimi giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

In attesa delle performance e dei verdetti (proprio a causa della registrazione ritardata, non ci sono ancora spoiler sulla serata), su Twitter i fan si "scannano" sul presunto favoritismo per Angelina. "Trovo non giusta questa cosa, perché la radio passa solo il suo singolo favorendo e aumentando la visibilità (quindi la votazione del pubblico durante il ballottaggio alla finale) mentre sono ancora tutti a scuola?? E gli altri cantanti che sono mer***e?? O tutti o nessuno", scrive un utente. Replica di un telespettatore: "Le radio hanno sempre passato i singoli di Amici (quelli con più stream) durante il serale, anche nelle edizioni precedenti (vedi Sangiovanni). Il singolo di Angelina è quello con più stream dall’inizio, quindi è quello che passa in radio. Semplice". Una spiegazione che non basta a frenare veleni e complottismo.