De Filippi, la rivelazione degli autori: "Con lei è difficile, cambi di scaletta"

Luca Zanforlin e Mauro Monaco, storici autori di Amici, parlano del programma di Maria De Filippi svelando alcuni retroscena sulla conduttrice. Com'è lavorare con "queen Mary", una delle figure più importanti della tv italiana? I due autori non usa no giri di parole e così Monaco spiega la sua esperienza insieme alla De Filippi: "È difficile. Non ho mai gestito così tanti cambi di scaletta da quando lavoro con Maria; è bello, ma anche una sfida collaborare con lei. Non ama la rigidità dei tempi e gli schemi della tv. Lo si vede in tutti i suoi programmi. Segue solo un flusso che dipende soltanto da quello che fanno e dicono le persone che sono davanti alle telecamere. Ama capire e far capire, sempre".

Ma non finisce qui. Mettere in luce tutti i ragazzi che partecipano la talent non è certo un'impresa facile e così Zanforlin rivela: "Credo che tutti i vincitori siano legati da una caratteristica comune: si sono raccontati in modo onesto e si sono resi riconoscibilissimi, in alcuni casi anche senza trionfare, come Annalisa per esempio. Poi ognuno ha il suo percorso e i suoi successi, ma sono tutti indimenticabili”.

Infine svela un retroscena sulla gestione stessa del talent show: “Non è un programma che viene venduto con tutto il pacchetto e la “Bibbia”, così viene chiamata. Con tutte le regole per farlo”, spiega Mauro Monaco, che aggiunge che tutto ruota attorno ai ragazzi e alle loro esigenze. Insomma un programma dove al centro ci sono i ragazzi e il loro talento. Ciò che conta di più.