Le Iene, clamorosa gaffe di Viviani: chi è questa signora fermata per strada

Matteo Viviani si è reso protagonista di una gaffe a Le Iene che è ben presto diventata virale in rete. L’inviato si trovava a Milano per occuparsi del caro affitti, un problema che sta massacrando soprattutto gli studenti universitari. Viviani si è informato sul progetto “Prendi in casa”, che permette di risparmiare facendo coabitare persone appartenenti a generazioni diverse.

Poi è andato in giro per la città a chiedere ai passanti se fossero interessati o meno a partecipare a un progetto del genere. Tra le persone fermate c’era anche Caterina Caselli, che Viviani non ha però riconosciuto: si tratta dalle famosa cantante degli anni ’60 e ’70, conosciuta dal grande pubblico con il soprannome di “Casco d’oro” per la particolare acconciatura che portava a inizio carriera. Dopo essersi ritirata dalla scena musicale, la Caselli è diventata talent scout e produttrice discografica.

“Buongiorno, abita a Milano? Sa che c’è la protesta di una ragazza che dorme in tenda?”, ha domandato Viviani. “Quanto è grande casa sua?”, ha aggiunto. La Caselli non si è tirata indietro: “La mia casa è piccola, 150 metri quadri, compreso il terrazzo. Sì, io ospiterei, mi dia il numero dell’associazione, trovo l’idea interessante”. In trasmissione è poi arrivata la precisazione di Belen Rodriguez: “Ci hanno segnalato che non avremmo riconosciuto Caterina Caselli nel servizio di Matteo Viviani. Vi ringraziamo, ma ha dato la sua opinione in qualità di cittadina di Milano incontrata casualmente e non come personaggio pubblico”.