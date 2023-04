Totti, imbarazzo con le Iene: "Incontrare Spalletti?", pupone gelido

24 aprile 2023 a

Torna il sereno tra Francesco Totti e Luciano Spalletti? Il miracoloso terzo scudetto del Napoli potrebbe portare anche a questo a un riavvicinamento dei due dopo le polemiche per la fine della carriera del Pupone che sarebbe stato accompagnato alla porta, secondo quanto riferiscono le malelingue, proprio dal tecnico toscano. E così a tentare una improbabile e difficile reunion sono Le Iene con Filippo Roma che ha incontrato sia Totti che Spalletti. Totti beccato con Noemi in scooter ha risposto in modo gelido: "Adesso ha cose più importanti, deve vincere uno scudetto!".

Spalletti invece è stato un po' più aperto all'ipotesi di un faccia a faccia risolutivo con l'ex capitano della Roma: "“Io sono stato contento di quello che ha detto Francesco e questa cosa si farà sicuramente perché fa piacere a tutti e due".

Poi lo stesso Spalletti, rivolgendosi proprio verso Filippo Roma ha voluto aggiungere un messaggio da consegnare a Totti: "Scelga luogo e momento per l'incontro". Insomma a quanto pare la pace tra l'allenatore e l'ex numero 10 giallorosso potrebbe essere davvero dietro l'angolo. Chissà come la prenderanno i tifosi romanisti che non hanno mai perdonato a Spalletti la sua gestione degli ultimi anni di carriera del Pupone. Una ferita troppo grande per tutto il popolo giallorosso.