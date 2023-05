Barbareschi "vergognoso": molestie sessuali, la bomba di Jasmine Trinca

11 maggio 2023 a

a

a

Jasmine Trinca, una delle tre registe esordienti, con Marcel!, candidate ai David, attacca Luca Barbareschi secondo il quale alcune attrici denunciano di aver subito molestie per farsi pubblicità. L’attrice, che è una delle fondatrici del collettivo Dissenso comune che nel 2018 ha scritto un manifesto contro le molestie, in una intervista a La Repubblica sbotta: "Trovo vergognoso che degli uomini possano continuare a prendere parola per le donne. Quindi non direi stendiamo un velo pietoso, tutt’altro: alziamo questo velo. È gravissimo, sono dichiarazioni gravissime".

"L'ha fermata per strada". Le Iene, clamorosa gaffe di Viviani: chi è questa signora

Peraltro, secondo la Trinca, "Barbareschi esprime la voce di persone che continuano a prendere parola per altre. Per me la parola di una donna è una parola intoccabile, una parola che prende il suo tempo, quale che sia questo tempo, e va rispettata. Di sicuro la voce di tante attrici e non solo, di donne che vengono abusate a vari livelli, perché l’abuso di potere non è solo quello sessuale, è una parola che va ascoltata e rispettata".

"Vi racconto il dramma del tumore": Bossari, ciò che la Lagerback non aveva mai rivelato

Ma in Italia la società negli ultimi cinque anni "è cambiata relativamente e probabilmente non per il movimento in Italia. La verità è che siamo stati guidati da un movimento internazionale fortissimo che viene soprattutto da altri Paesi. È stato importante che le donne potessero sentire una parola che risuona, l’idea di non sentirsi sole di fronte a una dichiarazione molto difficile. È un’assunzione di coscienza complicata che nessuno si può permettere di commentare".