Ambra Angiolini, siluro contro il Corriere: "Una delle sue tante fidanzate?"

No, ad Ambra Angiolini non è piaciuta l'intervista pubblicata dal Corriere della Sera a Barbara Boncompagni, figlia di Gianni Boncompagni, un lungo colloquio ospitato sulla copia del quotidiano di ieri, mercoledì 10 maggio. In particolare non le è piaciuto il titolo dell'intervista, con un riferimento giudicato malizioso al suo rapporto proprio con Boncompagni ai tempi di Non è la Rai: Ambra ha da eccepire su come sono state accostate alcune risposte di Barbara Boncompagni.

E così, ecco che sul Corriere di oggi, giovedì 11 maggio, viene pubblicata una precisazione della showgirl che ha recentemente condotto il concertone del Primo Maggio. Precisazione che recita: "Sul Corriere della Sera di ieri, il titolo dell’intervista a Barbara Boncompagni, Era molto orgoglioso delle tante fidanzate Vedevo Ambra piangere in camerino, mediante accostamento senza soluzione di continuità di due pensieri distinti dell’intervistata, all’interno del medesimo virgolettato, senza alcun segno di punteggiatura tra i due periodi, è stato costruito in modo tale da far ritenere che la mia assistita Ambra Angiolini sia stata una delle tante fidanzate di cui il compianto Gianni Boncompagni era orgoglioso", rimarca la legale di Ambra Angiolini.

"L'ho vista piangere in camerino": testimonianza drammatica su Ambra Angiolini

E ancora, aggiunge l'avvocato che tutela la showgirl: "Si tratta di affermazione palesemente falsa. Ambra Angiolini non ha mai avuto con il regista — cui pure è stata sempre affezionata — alcuna liaison amorosa e assumere — o indurre, con titoli ad hoc — il contrario costituisce palese violazione dei diritti della signora Angiolini", conclude la replica.