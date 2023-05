Fiorello in diretta ridotto così: "Questione fisica, ho un problema"

12 maggio 2023 a

a

a

L’ironia di Rosario Fiorello sa essere pungente e soprattutto strappa sempre un sorriso. A VivaRai2 il padrone di casa ha deciso di rispondere a una critica che ha letto negli ultimi giorni: c’è chi ritiene che abbia una preferenza per Fabrizio Biggio piuttosto che per Mauro Casciari, dato che si rivolge di più al primo. “C’è un fan club di ‘occhio bello’ e molte persone mi hanno fatto notare che mi giro poco verso di lui”, ha esordito Fiorello.

"Li ha stesi tutti". Fiorello di sasso, scena sconcertante a Viva Rai 2 | Guarda

Lo showman siciliano si è “giustificato” adducendo a un problema di salute che lo limita nei movimenti: “Mi giro di più verso Biggio non per una questione di affetto, è una questione fisica io ho un problema. A destra riesco a girarmi a sinistra no, devo ruotare prima tutto il corpo. Ho un problema alla vertebra settima, terza. Faccio fatica a girarmi a sinistra, vanno fatte queste precisazioni”. Tralasciando questo simpatico siparietto, Fiorello ha accolto ospiti importanti in occasione dell’ultima puntata della settimana.

"Mare Fuori? Ora spoilero tutto...": clamoroso, interrompono la diretta di Fiorello | Video

In via Asiago a Roma si è visto Mika, che ha raccontato di essere stato un po’ assente in Italia negli ultimi tempi, essendo impegnato soprattutto negli Stati Uniti e in Francia. Inoltre Fiorello si è collegato con Mara Maionchi, che sta conducendo l’Eurovision Song Contest per la Rai: la discografica sta ovviamente facendo il tifo per Marco Mengoni, che rappresenta l’Italia in quel di Liverpool.