Maria Miceli morta a 35 anni: il lutto che travolge il mondo della tv

13 maggio 2023 a

a

a

È scomparsa a soli 35 anni Maria Miceli. Ballerina bresciana e volto di numerosi programmi televisivi e video musicali, la donna è morta a causa di una malattia che combatteva già da qualche anno. A piangerla, oltre alla madre Annarita, il padre Raffaele e cinque fratelli, l'intero mondo della tv.

Lacrime al Concertone: Emma Marrone, il lutto e le parole che spezzano il cuore

Dopo aver preso il diploma in danza classica e contemporanea, la Miceli era diventata coreografa e direttrice artistica. Nella sua lunga carriera non ha mai smesso di studiare, laureandosi in lettere antiche e in archeologia. Non solo, perché la Miceli ha fatto parte di diversi corpi di ballo, lavorando in programmi Rai, Mediaset e Sky. Tra le tante attività, la collaborazione con Il Volo, ballando nel videoclip di "Grande Amore" e la partecipazione alla sit-com "Camera Café". Tantissimi i messaggi arrivati sotto il suo profilo social.

GF in lutto, morte improvvisa per la ex concorrente: il malore e la corsa in ospedale

Nel suo ultimo post pubblicato su Instagram e Facebook il 30 aprile, la frase "Love is the bridge between you and everything": "L’amore è il ponte tra te e tutto", un verso di una poesia di Jalal ad-din Rumi, conosciuto come Rumi, uno dei grande poeti mistici persiani. Il funerale si è svolto sabato 13 maggio, alle 15:00 nella parrocchiale di Manerbio.