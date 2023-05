Fazio dà forfait a Venier: "Doveva collegarsi ma non può", è giallo

14 maggio 2023 a

La notizia dell'addio di Fabio Fazio arriva anche a Domenica In. Qui, nella puntata di domenica 14 maggio su Rai 1, a tirare in ballo il collega ci pensa Mara Venier. L'occasione? L'intervista a Claudio Baglioni. "Grazie a Fabio Fazio sei entrato a far parte di un programma che è rimasto nella storia, Anima mia. Mi racconti come sei entrato nel mondo televisivo? Intanto, guardiamo queste immagini. Le ho mandate ieri sera anche a Fabio, oggi dovevamo fare un collegamento ma non può".

Una frase che non poteva passare inosservata. In tanti infatti si sono chiesti il motivo del mancato collegamento, Intanto Fazio è atteso per una nuova puntata di Che Tempo Che Fa su Rai 3. Proprio nel giorno in cui il suo addio alla Rai è stato ufficializzato. Il conduttore passa a Warner Bros. Discovery con un accordo quadriennale. Ad ufficializzarlo è una nota della società che annuncia che il conduttore sarà protagonista sul canale Nove dove debutterà già dal prossimo autunno.

Nelle prossime settimane - si spiega - "saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros. Discovery, uno dei principali operatori media a livello mondiale". Del progetto farà parte Luciana Littizzetto.