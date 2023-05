Fazio, prima di Che Tempo Che Fa questa foto: il sospetto

14 maggio 2023 a

Addio di Fabio Fazio alla Rai. Il conduttore di Che Tempo Che Fa lascia Viale Mazzini in direzione Discovery. Nessun commento, solo la nota ufficiale di Alessandro Araimo, GM Italy & Iberia di Warner Bros: "Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera. Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l'arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile".

Eppure il conduttore, raggiunto da Repubblica, si è lasciato andare a una laconica osservazione. Un semplice "doveva andare così". Ma non è tutto. A pochi minuti dalla messa in onda, il conduttore pubblica su Instagram una foto. Lo scatto lo vede insieme al cantante Blanco, in attesa della puntata di domenica 14 maggio. A corredo un altro sibillino commento: "Un briciolo di allegria". Un commento che lascia qualche dubbio sulle sue intenzioni di salutare Viale Mazzini.

Sotto al post sono in tanti a dirsi solidali con il conduttore. "Fabio sappi che noi ti vendicheremo", scrive una telespettatrice mentre un'altra aggiunge: "Sempre con te Fabio! Il tuo 'modo' di fare televisione resta unico e di una peculiarità speciale. Trasversale a cultura e spettacolo come nessuno. Vincerai in assoluto la nuova sfida". Eppure la scelta di lasciare la Rai sarebbe arrivata autonomamente e mentre il suo contratto era in scadenza.