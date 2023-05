Lucarelli-Biagiarelli, confessione inedita: "I 3 giorni più brutti della nostra storia"

17 maggio 2023 a

a

a

La storia d'amore tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli prosegue a gonfie vele. E ormai da otto anni. "Abbiamo 15 anni di differenza, sono tanti. Magari quindici anni fa ci tenevo anche io, oggi bado alla sostanza - tiene a precisare lei -. E sono convinta che se Lorenzo mi avesse conosciuta prima non avremmo mai trovato la strada del compromesso, ero una rompico... assoluta". Anche i primi tempi non sono stati semplici. Raggiunti dal Corriere della Sera, i due non negano le difficoltà attraversate. "I primi tempi non sono stati facili, lei dopo poco non voleva più uscire con me", confessa lo chef volto noto di È sempre mezzogiorno.

"Pensavo che Fabio Fazio fosse morto. E invece...": Selvaggia Lucarelli, la frase più velenosa

Tutta colpa dell'età. "C'è da dire - prosegue l'opinionista e per anni giudice di Ballando con le Stelle -che io avevo 40 anni e lui 25, quindi veramente pochi. Però sì,, evidentemente ero intrisa di stereotipi. Avevo sempre visto in queste donne che si accompagnavano con uomini più giovani il tentativo disperato di congelare la propria giovinezza, ma è una grande falsità stare con un uomo più giovane ti fa sentire più vecchia. E ti fa fare sempre i conti: quando lui avrà 70 anni io ne avrò 85... insomma, senti che il tempo è un tema. Inoltre ci si deve sedere spesso al tavolo delle trattative".

"Chi ha protetto, perché se ne va": Selvaggia Lucarelli, fucilata contro Fabio Fazio

Ma non è tutto, perché "sempre durante il primo anno, avevamo litigato furiosamente, tanto che avremmo dovuto partire per Atene con Leon e non lo abbiamo fatto", spiega Biagiarelli per poi scendere nei dettagli: "Sono stati i tre giorni più brutti della nostra storia". In poco tempo però tutto è tornato alla notmalità e "la settimana dopo mi ha detto: 'Ho ricomprato i biglietti per Atene'. Quel suo tendere la mano mi ha colpito tanto". E oggi sono più affiatati che mai.