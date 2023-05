Aurora Ramazzotti, leggings total black: fa impazzire tutti

Roberto Tortora 16 maggio 2023 a

a

a

Mamma cozy e felice, per festeggiare alla grande la prima festa che la celebra da quando ha avuto il piccolo Cesare. Stiamo parlando, ovviamente, di Aurora Ramazzotti che, per festeggiare la sua prima festa della mamma si è fatta immortalare su Instagram sul divano insieme al suo piccolino. E il look non passa inosservato, un total black in cui la parola d’ordine è comodità… sì, ma anche un conturbante “vedo-non vedo”: leggings attillati e un top leggermente trasparente a girocollo e con le maniche lunghe. Niente scarpe, ha preferito godersi il relax con indosso solo un paio di calzettoni bianchi portati a vista. A organizzare la festa la mamma Michelle Hunziker, che ha imbastito un pranzo multi-generazionale in cui era presente anche la bisnonna Ineke Hunziker.

Naturalmente tutto è stato documentato con foto e video social, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto la neo-mamma Aurora, da sempre amante di axi chemisier abbinati a mocassini, giacche oversize abbinate alla fascia portabebè, shorts con i collant.

Aurora Ramazzotti, "ora d'aria"? Linciaggio e vergogna: ricoperta d'insulti | Guarda

La figlia di Eros e Michelle riesce a essere sempre trendy. Anche quando va al lavoro, non c’è trucco e parrucco per uno shooting che tenga, anche lì in tuta di jeans e capelli fermati da un bigodino, la figlia di Michelle è sempre comoda e sempre con il suo Cesare al seguito. E la stessa Hunziker ha condiviso un dolce post sui social con tanto di dedica: “L’inizio del nostro viaggio. Auguri mamme”. E poi, in un altro scatto, si vede la “nonna” più sexy d’Italia tenere in braccio il nipote e un’altra dedica: “Attesa del ruttino… ragazzi avete fatto un capolavoro….vi amo”.