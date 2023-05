Selvaggia Lucarelli, la rivelazione: "Perché mi sveglio di cattivo umore"

16 maggio 2023 a

A spiegare com'è Selvaggia Lucarelli dentro le mura di casa ci pensa Lorenzo Biagiarelli. Il compagno di vita che da 0tto anni la affianca svela che la nota opinionista "è volubile". Eppure non con tutti, "solo con me". Lo chef e noto volto di È sempre mezzogiorno pensa di avere per la compagna "una funzione in questo senso, un compito importante nella società. Io catalizzo i suoi sfoghi e va bene, ho imparato che è una sua caratteristica: ha bisogno di farlo". Inizialmente questo sfociava - come raccontano i due al Corriere della Sera - in litigate. Poi però "nel tempo ho imparato a farmela passare in fretta, non a non farmela arrivare. E ho anche imparato a riconoscere l'eccesso di reazione. Adesso non esiste più che se litighiamo ci parliamo dopo tre giorni: spengo il fuoco e per tutti e due finisce lì".

E ancora: "All’inizio facevo anche io le tragedie quando succedeva, ma ho capito nel tempo che lei parte sempre da ragioni legittime: il fenomeno che ne segue che a volte non è proporzionato. Come quella volta di cui parliamo nel libro, dove se l'è presa quando a Bangkok l'ho portata in un ristorante lontanissimo che in realtà non esisteva... ecco io magari l'avrei chiusa con una risata: ah, ah, il ristorante in realtà non esiste".

Questo capita anche a casa. Lo ammette la stessa Lucarelli: "Mi sveglio molto presto, resto a letto ma è il momento in cui posso controllare i social. A volte mi capita di leggere migliaia di messaggi d'odio nei miei confronti, poi lui si sveglia, mi dice buon giorno ma io sono già di cattivo umore. Mi disturba non avere mai a che fare con un interlocutore: è sempre qualcosa di virtuale. Ma io quella frustrazione in qualche modo devo farla uscire. Vengo da una famiglia conflittuale, quindi non potrei mai farla ricadere su mio figlio perché so che esiti devastanti avrebbe... quindi tocca a Lorenzo".