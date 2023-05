Fazio, Bersani fuori controllo: "Inchiesta sul governo, devono pagare"

16 maggio 2023 a

a

a

E' incontenibile, Pier Luigi Bersani. Ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, ormai un habitué del salottino, l'ex segretario del Pd, poi scissionista infine sul punto di tornare all'ovile si lancia in giudizi sprezzanti e tranchant sia su Fabio Fazio sia su Giorgia Meloni, sfidando in entrambi i casi il senso della misura (e forse pure del ridicolo).

"Odio e paura": Francesca Fagnani, feroce attacco frontale al governo e Meloni

Si parte con l'addio del conduttore di Che tempo che fa alla Rai: contratto non rinnovato (dall'ex ad Carlo Fuortes, peraltro) e approdo a Discovery per la modica cifra di 10 milioni di euro per 4 anni. "Se ci fosse la Corte dei Conti insieme alla commissione di Vigilanza, quelli lì (il govenro, ndr) dovrebbero pagare i conti - incalza Bersani, visibilmente stizzito -. Uno che ha un'audience doppia rispetto alla media della rete, uno che ha portato lì il Papa, Obama? Quello che viene dopo per far meglio deve resuscitare Garibaldi". Insomma, Pier Luigi si iscrive a pieno titolo alle Brigate Fazio, in bella compagnia di Rula Jebreal e Roberto Saviano. "Stanno riducendo addirittura i corpi dello Stato alla Rai. Non si è mai visto che si mettessero nello stesso calderone di trattative la Rai, la polizia e la guardia di finanza".

"Perché se ne è andato, niente da aggiungere": Fabio Fazio smascherato da Renzi

Non pago, Bersani attacca anche la Meloni appena atterrata a Reykjavik, in Islanda, per il Consiglio d'Europa. "I francesi e gli spagnoli hanno ascoltato quel che questo governo ha detto di loro, hanno sentito quello che ha detto Meloni in questi anni contro la Francia, quello che ha detto al comizio di Vox in Spagna. Noi ci stiamo allontanando dal baricentro europeo. Meloni è più a suo agio a Varsavia e Budapest piuttosto che a Berlino e Parigi o a Madrid". Peccato che negli stessi minuti, dall'Islanda, proprio Macron dichiari di avere intenzione di vedere Meloni per trovare una soluzione comune sull'immigrazione, perché "l'Italia non può rimanere da sola". Alla faccia dell'isolamento internazionale.