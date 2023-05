Madonna di Trevignano, "miracolo" in diretta dalla D'Urso: guardate la statuina

18 maggio 2023 a

a

a

La Madonna di Trevignano ha cominciato a lacrimare in diretta da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 nella puntata del 18 maggio. Il "miracolo" è avvenuta durante la trasmissione subito dopo l'intervista della veggente Gisella Cardia. "Gisella cosa sta succedendo? - chiede l'inviata - ho appena finito l'intervista durata tre ore, siamo testimoni di quello che sta accadendo, prima era asciutta (la statuina ndr) e adesso sta trasudando. Vediamo al lato del naso, qui non c'era niente prima". E la Cardia ribatte: "Evidentemente è un segno per voi non so, è un po' che non lacrimava".

La Madonnina di Gisella ha lacrimato davanti alle telecamere di #Pomeriggio5.



La veggente: "Non succedeva da due anni, è un segno per voi" pic.twitter.com/JgT6QiGjL7 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 17, 2023

E non finisce qui. Pare infatti che anche un'altra statuina custodita nella casa della Cardia avrebbe trasudato del liquido oleoso. Un caso che va avanti ormai dal 2016 e sul quale è in corso un'inchiesta, aperta dalla procura di Civitavecchia. "Dopo la rimozione del gazebo proseguono incessantemente le attività amministrative che l'amministrazione comunale ha già da tempo messo in atto perché, sul luogo delle presunte apparizioni, sia ripristinata completamente la legalità", ha scritto in una nota la sindaca di Trevignano Romano Claudia Maciucchi.