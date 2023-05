Ilary Blasi e Totti, "ritorno di fiamma"? Chi sgancia la bomba

18 maggio 2023 a

Ilary Blasi e Francesco Totti torneranno insieme? A sganciare la bomba è Katherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful, che si trova a Roma per girare alcune puntate della soap opera nata trentasei anni fa (la prima puntata è stata trasmessa il 23 marzo 1987 sulla Cbs) e arrivata al traguardo di ben novemila episodi. Ora il cast della telenovela si trova nella Capitale, e Brooke, che adora l'Italia, in una intervista a Today.it, interviene sul divorzio dell'anno, quello appunto tra l'ex Capitano e la conduttrice de l'Isola dei famosi.

Davanti alla foto di Francesco Totti e Ilary Blasi, l'attrice americana sostiene di conoscere "forse" lei, lui no. Ma da grande esperta di ritorni di fiamma risponde così alla domanda: "C'è anche solo una piccola possibilità di rivederli insieme?", "Certo. Per tutti c'è una chance".

Intanto, nelle puntate di Beautiful, vedremo come guest star Jasmine Carrisi. La figlia di Al Bano reciterà in alcuni episodi della soap che probabilmente a breve prevederà una possibile relazione tra Brooke e la sua storica rivale Taylor. "Non si sa mai", prosegue, "abbiamo giocato con l'idea, sarebbe qualcosa di nuovo. Molti nel pubblico vorrebbero succedesse, altri sono totalmente contrari". "Anche noi attori, spesso, siamo sorpresi riceviamo il copione appena una settimana prima di girare", conclude.