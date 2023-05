Miriam Falco, scontro durissimo dalla Merlino: "Ma stai zitta!"

18 maggio 2023 a

a

a

Scintille e parole durissime a La7 nel salotto di Myrta Merlino all'Aria Che Tira. Il tema centrale è quello dell'alluvione in Emilia Romagna. E in collegamento ci sono il professor Franco Prodi, fisico, e un'attivista di Ultima Generazione, Miriam Falco. I toni si accendono subito quando l'attivista di Ultima Generazione nega che quanto accaduto in Emilia Romagna dipenda dalla fatalità del maltempo e dall'imprevedibilità di fenomeni come questi.

La Falco non ha dubbi: "Tutto ciò è colpa dei cambiamenti climatici, delle emissioni, del petrolio e di tutto quello che l'uomo fa per non rispettare l'ambiente". Di opinione completamente opposta è Franco Prodi che non usa giri di parole e va all'attacco della "gretina": "Io sono un professore, uno studioso e non posso e non voglio parlare con chi non ha le competenze. I giovani dovrebbero tacere, stare zitti e studiare e imparare prima di parlare". Parole fortissime che accendono ancora di più lo scontro. Interviene Myrta Merlino che prova a riportare la calma in studio dopo le urla della Falco: "Qui nessuno deve tacere, professore, si possono avere opinioni diverse e questa è la sua". Subito dopo lo scontro però si ripete e questa volta a mettere nel mirino l’attivista è Fabio Dragoni che alle teorie folli della Falco risponde infastidito: "Ma cosa dici, forse è meglio che stai zitta". Poi in studio è tornata la calma con una poesia recitata da Dino Giarrusso...