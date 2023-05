Fiorello silurato dalla Rai? "L'anno prossimo...": la soffiata cambia tutto

19 maggio 2023 a

Sorpresa a Viva Rai 2 dove Fiorello si lascia scappare un retroscena sul prossimo anno. Arrivati a 100 puntate, Fiorello e Biggio festeggiano con tanto di dolce: "È una torta accroccata, il budget era finito", ironizza il mattatore che ricorda che alla fine della trasmissione mancano ancora quindici puntate. Viva Rai 2 finirà infatti venerdì 9 giugno, ma non è escluso che la Rai possa puntare sul contenitore mattutino anche nella prossima stagione televisiva.

E lo fa intendere proprio il diretto interessato: "L’anno prossimo chissà…". Insomma, anche se il comico preferisce non sbilanciarsi, il pubblico ha intuito che qualcosa si sta muovendo. Intanto quella di venerdì 19 maggio è una puntata ricca di sorprese. Ospiti di Fiorello i Boomdabash e Paola Cortellesi. "Ma che bello questo programma, lo posso dire? Veramente, succedono delle cose… Le notizie non ci stanno dietro", confessa il comico orgoglioso.

Ma il programma non dimentica la tragica alluvione che sta mettendo in ginocchio l'Emilia Romagna. Da qui l'appello per promuovere la raccolta fondi a favore della Regione: "La Rai in questo è sempre molto attenta. Tutto il Paese è coeso". E così mostra l’iban su cui donare e invita i telespettatori a contribuire alla raccolta.