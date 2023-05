Laura Pausini, “questi sono i miei genitori”: la foto del dramma-alluvione

19 maggio 2023 a

Laura Pausini non è rimasta indifferente all’alluvione che sta mettendo in ginocchio l’Emilia Romagna. Già dalle prime ore ha pubblicato accorati appelli sui social e ha invitato chi può a donare alla Croce Rossa per offrire assistenza alle persone in difficoltà a causa della tragedia che sta colpendo la regione. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram la Pausini ha voluto mostrare una foto che ritrae i suoi genitori.

“Mamma e Babbo. 75+78. L’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci mai”, ha scritto la cantante a correndo di uno scatto che raffigura i suoi genitori mentre sono intenti a spalare il fango davanti alla loro abitazione. Anche Solarolo, città di origine della Pausini, è infatti stata colpita duramente dall’allusione: parenti e amici hanno dovuto lasciare le rispettive abitazioni, oltre che gli affetti più cari.

Inoltre la cantante è tornata a chiedere a tutti i suoi follower di mobilitarsi per una raccolta fondi a favore delle persone e delle comunità maggiormente colpite dalle alluvioni e dalle frane. C’è chi ha perso tanto, per non dire tutto, e la raccolta fondi è stata organizzata dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e dalla Protezione Civile dell’Emilia Romagna.