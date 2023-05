Maria De Filippi, la rivelazione di Malgioglio: "Tanta ansia"

21 maggio 2023 a

Cristiano Malgioglio si confessa a Verissimo e parla della sua esperienza ad Amici. L'autore e cantante è stato tra i protagonisti assoluti di questa ultima edizione. I suoi giudizi sono stati sempre molto apprezzati dai ragazzi della scuola e di fatto è diventato un guru per i nuovi talenti che vogliono sfondare nel mondo dello spettacolo. "Loro mi hanno dato tanta energia, gli voglio troppo bene. Avevo bisogno di questo programma, sono tornato giovane di 20 anni", ha affermato Malgioglio.

Poi ha parlato della sua situazione sentimentale: "La mia storia è finita. Io e il turco ci siamo visti, l'ho presentato anche a Giuseppe, è venuto due settimane fa. Vuole che mi trasferisca a Istanbul, ma io non posso andare via dall'Italia".

Infine le parole ch hanno stupito tutti su Maria De Filippi: "Io desideravo da tanto di lavorare con Maria, ho sempre sognato, ho sempre fatto cose bella nella vita. Ho fatto tanti sacrifici. Per lavorare con Maria avevo ansia. Mi metteva soggezione, lei è una donna meravigliosa. La vorrei per tutta la vita con me, è generosa, è sempre attenta a tutto. Ha un talento incredibile. Ti dà l'anima". Insomma non è escluso che in futuro possa nuovamente ripresentarsi l'occasione per una collaborazione tra Maria e Cristiano...