Ilary Blasi, la frase di Luxuria che gela Totti: "Com'è davvero Bastian"

Vladimir Luxuria ha finalmente realizzato il suo sogno. Dopo aver chiesto più volte a Ilary Blasi di presentagli Bastian Muller, il nuovo compagno della conduttrice dell'Isola dei Famosi, adesso è arrivato l'incontro in una serata che Luxuria non dimenticherà facilmente. Il faccia a faccia tra Luxuria e Bastian è arrivato durante festa dei 40 del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. Ilary Blasi, per l'occasione, si è fatta accompagnare dal suo compagno al Muccassassina, locale dove si è tenuta la festa, per fare le presentazioni ufficiali.

A quanto pare il test con Luxuria sarebbe stato superato a pieni voti da Bastian. Infatti, proprio Luxuria ha postato sulla sua pagina Instagram una foto in compagnia di Blasi e Muller con una didascalia piuttosto eloquente: "Con Ilary Blasi e il simpaticissimo Bastian Müller a Muccassassina ho avuto modo di conoscere una persona affabile e semplice".

Insomma, ormai, anche Bastian fa parte della grande famiglia dell'Isola dei Famosi e si è inserito alla perfezione tra le amicizie di Ilary Blasi. Di certo Totti non avrà gradito il post di Luxuria che di fatto incorona Bastian come nuovo Re delle notti romane accanto alla sua Ilary Blasi. Ormai è nata una nuova coppia fissa.