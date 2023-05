Salma Hayek così sul red carpet a 56 anni: tutto di fuori, bollino rosso

22 maggio 2023 a

Salma Hayek si è presentata sul red carpet del Festival di Cannes insieme al marito e ha posato per i fotografi mostrando tutte le sue curve in un abito color vinaccia strizzatissimo e con una scollatura davvero esagerata. L'attrice, che ha 56 anni, ha sfoggiato un fisico davvero invidiabile.

La giornata piovosa a Cannes non ha spento il grande entusiasmo per Martin Scorsese e per i grandi protagonisti del suo Killers of Flower Moon, Leonardo Di Caprio, Robert De Niro e Lily Gladstone, l’attrice di origine nativa americana. Centinaia di fan si sono accampati lungo la Croisette per il red carpet più atteso. Hanno sfilato anche un centinaio di nativi americani con i loro costumi tradizionali davanti a un pubblico pieno di attori e vip, da Isabelle Huppert a Kate Hudson, da Robbie Williams a Tobey Maguire, da Cate Blanchett a Salma Hayek, appunto.

Il film fuori concorso, l’ottavo dell’80enne regista newyorchese, uscirà in Italia e in tutto il mondo il 19 ottobre. Dura tre ore e mezza ed è ambientato nell’Oklahoma degli anni ’20: racconta l’emarginazione e la riduzione della tribù degli Osage in piccole comunità di alcolisti dopo la scoperta del petrolio nella loro terra, nelle Grandi Praterie. "Sono vecchio, voglio raccontare storie e non c’è più tempo", ha spiegato Scorsese.