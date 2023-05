Belen e De Martino di nuovo in crisi? La foto che fa temere il peggio

22 maggio 2023 a

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo in crisi? La voce è stata messa in circolo da alcuni esperti di gossip, o presunti tali: per la verità Amedeo Venza e Deianira Marzano non sono probabilmente affidabili su tutto ciò che riportano, però c’è da dire che le indiscrezioni sulla crisi di Stefano e Belen si rincorrono da diverse settimane. Nessuno dei due ha smentito le voci, ma va segnalato che De Martino nella recente intervista alla Gazzetta dello Sport non ha fatto alcun riferimento a una presunta crisi e ha parlato tranquillamente della Rodriguez.

“C’è di nuovo aria di crisi tra Stefano e Belen - si legge nella storia pubblicata su Instagram da Venza - l’ennesima crisi. Mi dispiace perché loro due sono veramente una forza della natura insieme”. Va detto che non è la prima volta che i due vengono dati in crisi, anzi è una cosa piuttosto comune: ciò significa che potrebbe non essere vero o che tutto verrà risolto come quasi sempre è accaduto. Negli scorsi giorni ad alimentare il gossip era stata una foto in cui Belen appariva da sola al ristorante.

I fan hanno subito iniziato a fare speculazioni su quello scatto. Nel frattempo alla Gazzetta De Martino ha parlato di un episodio avvenuto in moto con la moglie: “Con la mia prima Triumph ho avuto anche un famoso incidente. Stavo zigzagando tra le auto, a un certo punto un Ford Transit davanti a me ha inchiodato, non ho mai capito il perché, e mi sono spalmato contro. Non è successo niente di grave, soprattutto a Belen. Io mi sono rotto un pochino, ma sono quelle cose che ti insegnano a guidare con prudenza e a prendere le misure”.