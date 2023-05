Fiorello, in diretta la risposta sul suo futuro: "Cosa accadrà il prossimo anno"

23 maggio 2023 a

Dopo l'addio di Fabio Fazio e di Luciana Littizzetto alla Rai, si sono spalancate le porte delle polemiche. I due fanno le vittime a viale Mazzini mentre hanno in tasca un nuovo contratto per un nuovo programma a Discovery. Nel corso dell'ultima puntata andata in onda domenica sera, sia la Littizzetto che Fazio hanno fatto battutine sulla partenza da viale Mazzini attaccando anche esponenti del centrodestra. E così il caso Fazio è arrivato anche nel consueto appuntamento mattutino di Viva Rai 2! dove Fiorello ha commentato le ultime voci che parlano appunto dell'addio di Fazio e Littizzetto.

Ma lo ha fatto a modo suo, sentendo al telefono il nuovo ad della Rai, Roberto Sergio: "Ci sarebbe dovuto essere uno sciopero il 26, ma il nuovo ad, Sergio, Francesco, Roberto, l'uomo dagli otto nomi, facendo promesse... che poi non manterrà lo ha scongiurato". Poi Fiorello arriva al punto: "Se non mi chiami - ha continuato lo showman, rivolgendosi a Sergio -, andiamo tutti a Discovery". E la risposta non si è fatta attendere "Spritosone - ha scritto Sergio in chat a Fiorello che ha mostrato il messaggio" tu resti con noi". Insomma Fiorello prepara già la nuova stagione di Viva Rai 2!