Al Bano blocca il traffico: clamoroso a Firenze, come lo beccano

Al Bano ha compiuto 80 anni lo scorso 20 maggio, ma in pratica i festeggiamenti per il suo compleanno vanno avanti da tempo e non sono ancora finiti. Stasera, martedì 23 maggio, andrà in onda su Canale 5 l’evento che si è svolto all’Arena di Verona: il cantante di Cellino San Marco ha infatti dato vita a un grande concerto, con l’aiuto di tanti amici con cui ha condiviso pagine importanti della sua vita, non soltanto artistica.

Nelle ultime ore Al Bano è diventato virale per un fatto piuttosto curioso: è infatti stato notato mentre si mette in posa vicino ai binari del tram a Firenze. Una scena per certi versi esilarante, con un automobilista che ha bloccato il traffico per fermarsi a fotografarlo: l’uomo ha infatti notato subito il cappello bianco, che è un tratto distintivo inconfondibile di Al Bano, e si è fiondato verso di lui per una foto ricordo. Dal canto suo il cantante non si nega mai ai suoi ammiratori e si è messo in posa in mezzo al traffico.

Ma dicevamo dell’evento che andrà in onda stasera su Canale 5: si chiama Al Bano - 4 volte 20 e sarà una serata dedicata alla sua carriera. Oltre agli ospiti speciali, grandi protagoniste saranno le canzoni, con Al Bano che intonerà alcuni dei suoi più grandi successi, che lo hanno reso celebre in tutto il mondo.