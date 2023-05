Fiorello, la frase che gela Al Bano: "Prendi una moglie americana e..."

23 maggio 2023 a

a

a

Fiorello scatenato a Viva Rai 2!. Il conduttore ha infatti commentato le parole di Al Bano che in una recente intervista ha parlato del suo rapporto con Romina Power. Il cantante di Cellino San Marco non ha usato giri di parole e ha affermato: "Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana.

Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine".

"L'anno prossimo...". Fiorello silurato dalla Rai? La soffiata che cambia tutto

E così Fiorello nel corso della puntata ha fatto una battuta su Romina Power prendendo spunto dalle dichiarazioni di Al Bano: “Dette delle cose forti, dure dichiarazioni ma sono fatti loro. Tra ex moglie ed ex marito non mettere l’ex dito”. E poi è arrivata la battuta: “Prendi una moglie americana, la porti in Puglia, vede un ulivo e si fumava l’ulivo”. Un'uscita che però in tanti non hanno apprezzato sui social. Ma di fatto l'intervsta di Al Bano ha fatto parecchio discutere e ha diviso i fan della coppia che ha segnato una parte importante della storia della musica pop italiana.